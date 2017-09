Michel over Soedan: 'nooit formele beslissing geweest in ministerraad'

Op de agenda van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken staan dinsdagmorgen zowat dertig vragen aan de premier ingeschreven, waaronder een hele rist over de Soedanese afvaardiging in ons land die moet identificeren of transitmigranten in de buurt van het Maximiliaanpark uit Soedan afkomstig zijn. Daarover rezen de voorbije dagen kritische vragen, vooral als gevolg van de aard van het regime in Khartoem.

Bij de voorafgaande regeling van de werkzaamheden drong de oppositie erop aan inzage te kunnen krijgen in de concrete afspraken met Soedan. 'Ik heb geen document. Er is nooit een formele beslissing over geweest in de ministerraad', antwoordde de premier.

Daarop vroeg de oppositie om bij het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) het akkoord op te vragen. 'Ik neem aan dat de staatssecretaris, die we allemaal hebben zien blinken naast de ambassadeur van Soedan, minstens de zorgvuldigheid aan de dag heeft gelegd om de afspraken met Soedan op papier te zetten', stelde Dirk Van der Maelen (SP.A). Uiteindelijk werd beslist gewoon over te gaan tot de orde van de dag.