Michel: 'Niet aanvaarden dat er toegeving wordt gedaan op de rechtsstaat'

'De partijen hebben hun gehechtheid herbevestigd aan de scheiding der machten, één van de fundamentele principes van onze democratie. Dat principe veronderstelt dat de drie machten door verschillende organen en instanties worden uitgeoefend. De controle die elkeen uitoefent op de andere behoedt de burgers van aantastingen van hun fundamentele rechten', verklaarde het kabinet van premier Charles Michel na afloop van de ontmoeting.

'Tijdens de vergadering werd het belang onderlijnd van de interventie van de advocaat in de dagelijkse verdediging van de rechtsonderhorigen. De advocaten en de eerste minister zijn erg betrokken dat het recht op een eerlijk proces in ons land gegarandeerd wordt', luidt het nog. 'Iedereen heeft herhaald niet te kunnen aanvaarden dat er de minste toegeving wordt gedaan op de rechtsstaat.

De premier heeft herhaald dat dit principe voor alle machten geldt, zonder uitzondering, in de betrachting om te waken over het goede functioneren van de instellingen van het land'.

De ordes van advocaten hadden een onderhoud met de premier gevraagd naar aanleiding van de verklaringen van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon over de houding van advocaat Sven Mary tijdens het proces over de schietpartij in Vorst, waar hij Salah Abdeslam verdedigt.