Michel geeft Nationale Veiligheidsraad opdracht om strijd tegen antisemitisme en racisme op te voeren

Hij drukte er zijn afschuw uit over de activiteiten van de extreemrechtse groep Schild & Vrienden, maar ook over de recente racistische beledigingen aan het adres van de Franstalige tv-presentatrice Cécile Djunga, en over antisemitisch geweld in het algemeen.

'We kunnen niet aanvaarden dat een presentatrice beledigende en haatdragende berichten krijgt vanwege haar huidskleur. We kunnen evenmin de onthullingen aanvaarden van de tv-reportage gisteren, waarin het verwerpelijke gedrag van een groep individuen wordt aangeklaagd.'

'Ik weet ook dat Joden beledigd worden, soms zelfs ruw behandeld', vervolgde Michel. 'Omdat ze Joden zijn. Dat kinderen in scholen lastiggevallen worden omdat ze Jood zijn. Dit gedrag tolereren we niet, noch dat het gebagatelliseerd wordt. Ik heb het al gezegd en ik blijf het herhalen: een België zonder Joden is geen België.'

Daarna ging de premier dieper in op de reportage over Schild & Vrienden. 'Dit soort rassenhaat, seksisme en zelfs Hitler-adoratie is ontoelaatbaar en verwerpelijk. Maar spijtig genoeg is het geen uitzondering. In heel Europa zie je radicalisering, in verschillende vormen, opduiken. Op het internet maar ook op straat of in het publieke debat', zei Michel.

Hij verwees naar de betogingen in het Oost-Duitse Chemnitz, waarbij neonazi's migranten aanvielen. 'We kunnen verontwaardigd zijn en geschokt. Maar dit volstaat niet. Zonder uitzondering moet er hard worden opgetreden. Het enige antwoord is géén straffeloosheid. Onze democratie tolereert geen racisme en uitsluiting. Iedereen heeft rechten en plichten. Maar in een rechtsstaat kan niet alles worden gezegd of gedaan. Onze veiligheidsdiensten zijn en moéten alert blijven.'

'Ik ga trouwens de Nationale Veiligheidsraad opdracht geven om de operationele middelen tegen antisemitisme, racisme en xenofobie te versterken. De angst moet van kamp wisselen', zei Michel. Hij beloofde ook dat hij de nodige middelen blijft inzetten om de veiligheid te garanderen van Joodse instellingen en andere strategische plaatsen.