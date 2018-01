Michel: 'Dialoog met Moskou nodig om onze strategische belangen te verdedigen'

De relaties tussen Europa en Rusland zijn de jongste jaren erg verslechterd. De spanningen gingen naar een climax met de aanhechting van de Krim en het conflict in Oekraïne, die de Europese Unie ertoe aanzette om zware economische sancties tegen Rusland uit te vaardigen. Moskou antwoordde met eigen sancties, meer bepaald tegen Europese landbouwproducten.

Desondanks onderstreept Charles Michel dat het belangrijk is de communicatiekanalen tussen Moskou en Brussel open te houden. 'Ik kan me voorstellen dat Rusland enkele zaken te zeggen heeft aan de Europeanen. Ik ga luisteren naar die boodschappen en er zelf ook enkele overbrengen. In internationale relaties is het een beetje zoals in een wijk. Wanneer je niet goed overeenkomt met de buren, wanneer er onbegrip is, dan betaal je daar vroeg of laat de prijs voor.'

Volgens Michel moet de dialoog met Rusland ook aangezwengeld worden in het belang van de burgers. 'Rusland speelt bijvoorbeeld een rol in het zuiden van Europa, in Syrië en Libië en we hebben er alle belang bij om met Moskou over die zaken te praten om te zien of we samen deze regio's kunnen stabiliseren. Die conflicten hebben grote gevolgen voor Europa. Ze zorgen voor grote migratiestromen', onderstreepte de eerste minister.

Michel ontmoet dinsdag premier Dmitri Medvedev. Woensdag heeft hij een afspraak met president Vladimir Poetin.