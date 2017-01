Michel: 'België is het oneens met inreisverbod voor 7 moslimlanden'

Volgens de premier gaat het weliswaar om een soevereine beslissing. "Migratiebeleid is een zaak van de Amerikaanse regering", zegt hij. Wel gaat ons land de zaak nauwgezet opvolgen "voor mogelijke gevolgen voor onze burgers".

Michel, die zich naar verluidt in de beslissing van Trump verdiept heeft, had al contact met enkele andere Europese leiders over het inreisverbod. Het is niet bekend met wie de premier gebeld heeft.

Bourgeois: 'Onaanvaardbaar'

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) zegt dat het inreisverbod dat de Amerikaanse president Trump uitgevaardigd heeft "voor mensen die al een visum of een groene kaart hebben", indruist tegen zijn persoonlijk rechtsgevoel. "Dat lijkt mij onaanvaardbaar", verklaarde Bourgeois zondag in De Zevende Dag op één.

Het 'executive order' dat Trump vrijdagavond (Belgische tijd) uitvaardigde, wil Bourgeois in de eerste plaats goed kunnen bestuderen. "Ik ben een beetje bang om voort te gaan op wat je terugvindt in de media. Je moet dat goed bekijken."

De maatregel valt volgens Bourgeois uiteen in drie luiken: een "arbitrair" moratorium op vluchtelingen uit zeven landen, een strengere visumcontrole "waar ook België mee te maken zal krijgen" en een onmiddellijk inreisverbod voor mensen die al een visum of groene kaart hebben. "Dat laatste lijkt onaanvaardbaar, lijkt een vorm van willekeur. Maar de maatregel is trouwens ook al opgeschort", verwijst Bourgeois naar de beslissing van een Amerikaanse rechter.

"Wat de vluchtelingen betreft, heb ik begrepen dat het om een moratorium van 90 dagen gaat waarin hij (Trump) de zaken gaat herbekijken", aldus nog Bourgeois. "Ik vind persoonlijk dat de Conventie van Genève alleen maar een succes kan hebben als alle landen die respecteren. Er zijn nog landen, niet alleen maar Trump, die focussen op christelijke vluchtelingen."

Crombez wil Europees antwoord

SP.A-voorzitter John Crombez vraagt om een "krachtig Europees antwoord". "Terroristen tegenhouden aan de grens is nodig", zegt Crombez. Maar "onschuldige gezinnen verbieden om legaal naar VS te komen op basis van afkomst en geloof is beschamend en contraproductief". Volgens Crombez maakt het inreisverbod de Verenigde Staten helemaal niet veiliger en is dit "het einde van de VS als 'land of the free'".

De Europese Unie moet het voorbeeld van de Canadese premier Justin Trudeau volgen en "de mensen verwelkomen die de VS onterecht niet langer binnen mogen", zegt Crombez nog.

Groen-voorzitster Meyrem Almaci roept alle partijen en regeringsleiders op om de nieuwe "xenofobe" maatregel van Trump in de meest krachtige bewoordingen te veroordelen: "Mensen afwijzen omdat ze er anders uitzien, een andere taal spreken of anders bidden, is onaanvaardbaar. Dit druist in tegen waar ons land voor staat". Almaci's oproep is ondertekend door alle parlementsleden van Groen.