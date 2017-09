Michel Barnier 'verontrust' door Britse voorstellen over Ierse grenskwestie

De Europese Unie wil vermijden dat er na de brexit opnieuw een 'harde grens' ontstaat tussen Ierland en Noord-Ierland. De EU wil dat het Goede Vrijdagakkoord, het in 1998 door Londen en Dublin ondertekende vredesakkoord, in al zijn onderdelen gerespecteerd wordt en dat de 'Common Travel Area' in stand blijft. In die zone kunnen Britse en Ierse burgers rondreizen met een minimum aan identiteitscontroles.

Wegens de unieke situatie van de Ierse kwestie in de brexitonderhandelingen, is een unieke oplossing vereist, zegt Barnier. Daarom hebben de Britse voorstellen hem verontrust. "Het Verenigd Koninkrijk wil dat de Europese Unie (in Noord-Ierland, red.) de toepassing van zijn wetten, zijn douane-unie en zijn interne markt opschort", stelt hij vast.

De facto zou de grens tussen Ierland en Noord-Ierland een nieuwe Europese buitengrens worden. "Het Verenigd Koninkrijk wil Ierland gebruiken als een soort testcase voor de toekomstige douanerelaties tussen de EU en het VK. Dit zal niet gebeuren", zei Barnier ferm.

Hij is ook "ontgoocheld" over het feit dat de Britten zich lijken te willen onttrekken aan de belofte om al hun financiële engagementen na te komen. "Wij willen geen wraak nemen. Het gaat er enkel om de rekeningen te vereffenen", aldus Barnier.