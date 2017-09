Wanneer je de galerie binnengaat, word je stil van Poppy. Waarom hangt dat werk in de eerste zaal?

Michaël Borremans: Dat is een intuïtieve beslissing. Poppy is een van de grotere werken - 240 op 160 cm - en het voelde juist om het in die ruimte te hangen. De figuur op dat werk lijkt op een robot en draagt een gouden morphsuit (een pak dat iemand van kop tot teen bedekt, nvdr.). Ik kocht het pak in een carnavalswinkel.

...