Meyrem Almaci over de grote ambities van Groen: 'Wij zijn de game changers. Dat voel je nu al'

De afstand tussen de Knack-redactie in Evere en de Kamer, hartje Brussel, bedraagt hoop en al zes kilometer, maar over dat traject deden de interviewers een dik halfuur. Meyrem Almaci reageert op het relaas van die korte rit met een uitbundige lach - de eerste van een hele reeks die middag. Ons ongemak bewijst haar gelijk: 'De fileproblemen in ons land nemen epische proporties aan. Dat is te wijten aan het falende mobiliteitsbeleid. Wie bespaart op het openbaar vervoer en zijn geld liever in bedrijfswagens steekt, bereidt de toekomst natuurlijk niet voor. Maar het kan anders. In Gent heeft Groen het stadsbestuur ervan overtuigd moedige beslissingen te nemen. Nu al, amper zes maanden na de invoering van het circulatieplan, is er een betere doorstroming van het verkeer en zijn er minder ongevallen en meer fietsers. De oppositie heeft het op de man gespeeld, maar dat heeft onze schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw niet klein gekregen. Integendeel. Mensen appreciëren moedige keuzes. Dat zien we overal waar Groen in de meerderheid zit. De goede peilingen zijn geen toeval.'

