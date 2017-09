Meyrem Almaci: 'Het zomerakkoord lijkt wel een fata morgana'

'Het zomerakkoord lijkt wel een fata morgana. Hoe dichter je komt, hoe meer het schijnbare paradijs verandert in een woestijn', zegt voorzitster van Groen Meyrem Almaci vandaag in een interview in De Zondag. Ze hekelt het ontbreken van klimaatmaatregelen en de besparingen op het pensioen. 'Vijftigplussers die een jaar werkloos zijn, zien voortaan hun pensioen gebaseerd op hun laagste loon, en niet langer op hun laatste loon. Zo stort je mensen op hun oude dag in grote onzekerheid. Dat is een bewuste politieke keuze.'

Almaci praat ook over de invoering van het M-decreet in het onderwijs. 'Ik stel vast dat in dit dossier grote fouten gemaakt worden. Laat me duidelijk zijn: wij zijn grote voorstander van inclusief onderwijs. Maar je kunt dat alleen invoeren als je een duidelijk kader hebt, én voldoende middelen. Die twee ontbreken vandaag.'

Over sp.a-voorzitter John Crombez zegt Almaci dat hij 'onevenwichtig hard' wordt aangepakt. 'Men kijkt niet eerlijk naar zijn ideeën. Iets wordt verketterd omdat het uit een bepaalde hoek komt.'

Tenslotte ontkent Almaci met klem dat haar partij zwak is op het gebied van radicalisering. 'Je kan niet een volledige religie in de verdomhoek plaatsen omwille van een klein groepje radicaliserende jongeren.' Dat de islam op dit moment in een verdomhoekje staat, ontkent Almaci niet. Maar dat kan gekeerd worden. 'Het hoopvolle aan de toekomst, is dat ze gemaakt moet worden.'