Methodescholen in opmars

De voorbije vijf schooljaren steeg het aantal lagereschoolleerlingen in het methodeonderwijs met 17 procent, zo schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen. Vooral het zogenaamde ervaringsgericht onderwijs en freinet- en steinerscholen zien het aantal leerlingen fors toenemen.

Met z'n 27.387 waren ze vorig schooljaar, het aantal leerlingen dat les volgt in het methodeonderwijs. Dat is liefst 17 procent meer dan in het schooljaar 2011-2012, toen het om 23.341 leerlingen ging. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Vera Celis (N-VA) ­opvroeg bij Onderwijsminister Hilde ­Crevits (CD&V).

De freinetscholen blijven de grootste, met ruim 12.413 leerlingen in het basisonderwijs. Op de tweede en de ­derde plaats staan de leef- en steinerscholen. Maar de grootste groeier is het ervaringsgericht onderwijs. Die scholen noteren een stijging van 29 procent, van 2.334 leerlingen naar 3.182.

In het middelbaar komt het methodeonderwijs minder vaak voor, maar ook daar steeg het aantal leerlingen met 11 procent.