'Met gewoon rijbewijs politievoertuig besturen is compleet onverantwoord'

Tussen 2005 en 2007 nam het aantal ongevallen met dienstvoertuigen van de lokale politie nog toe van 2391 naar 2762: goed voor 7,5 procent per jaar. Bij de federale politie schommelt het aantal ongevallen tussen 250 en 300. De herstellingskosten werden in 2011 voor het wagenpark van de federale politie alleen al geraamd op bijna 900.000 euro. In 2013, na een parlementaire vraag van Luk Van Biesen (Open VLD), beloofde toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) dat politiemensen bijkomende theoretische en praktische opleidingen defensief rijden zouden krijgen, om het aantal ongevallen terug te dringen.

