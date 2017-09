'Met Facebook is het zo'n beetje zoals bij elke vrijheid die niet wordt ingeperkt: het gaat snel mis'

'Er is geen plaats voor haat op Facebook', schreef Sheryl Sandberg vorige woensdag op Facebook. Mark Zuckerberg, baas van de internetmoloch, schuwt met zijn bedrijf doorgaans de meeste debatten, maar in dit geval stuurde hij toch Sandberg, zijn Chief Operating Officer, het mijnenveld in. Zij mocht het vorige week gaan uitleggen, toen de Amerikaanse nieuws-ngo ProPublica had onthuld dat Facebook advertenties verkoopt aan mensen die specifiek Jodenhaters willen bereiken. Op de site van ProPublica kunt u in detail nalezen hoe de organisatie 30 dollar kon besteden om reclame te maken bij drie door Facebookalgoritmes gecreeerde publiekscategorieën: 'Jodenhater', mensen die interesse betoonden in 'hoe Joden te verbranden' en in de 'geschiedenis van: 'hoe Joden de wereld om zeep helpen''. 't Zijn nieuwerwetse categorieën, maar ProPublica kon ze als aspirant Facebookadverteerder alle drie als bestemmelingen aanvinken. Lekker handig zo'n antisemitismeknopjes, in t...