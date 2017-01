'Met een label als "betonstop" jaag je de Vlaming vooral op stang'

Georges Allaert: We moeten niet langer beslag leggen op de open ruimte voor woningbouw en industrie: met die visie van de Vlaamse regering ga ik akkoord. Maar een strategie om dat doel te bereiken, ontbreekt in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Vandaag wordt nog gemiddeld 6 hectare openbare ruimte per dag ingenomen. Vanaf 2025 wordt dat al beperkt tot 3 hectare per dag. Ik lees nergens hoe de regering dat wil klaarspelen. Alles zal afhangen van de uitvoeringsplannen, waar ik reikhalzend naar uitkijk. En die plannen zullen alle...