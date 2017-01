Simon Demeulemeester Redacteur Knack Column

'Met de trein of met de auto, op tijd op het werk raken is stilaan onmogelijk geworden'

'Hoe zorgen we ervoor dat mensen op tijd op hun werk geraken?' Het is een boerenvraag, maar krijg ze maar eens beantwoord in dit land van blikken slakken', schrijft Knack-journalist Simon Demeulemeester.