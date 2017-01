Met aanleg Oosterweelverbinding dreigt verkeersinfarct in en rond Antwerpen

2017 is het jaar waarin de bouw van de Oosterweelverbinding eindelijk van start moet gaan om, hopelijk, te kunnen afronden in 2024. Als de werken aan de Oosterweelverbinding eind dit jaar effectief beginnen, moeten er volgens berekeningen van de Vlaamse regering ruim 30.000 voertuigen tijdens drukke momenten verdwijnen om de files beheersbaar te houden.

Zure appel

Ook het Rekenhof waarschuwt dat als dit jaar de schop in de grond gaat er voldoende aandacht moet zijn voor flankerende maatregelen. "Om een verkeersinfarct te vermijden, moeten die maatregelen tijdig worden uitgevoerd en zo nodig geïntensifieerd." De kosten voor de 'minderhindermaatregelen' staan echter niet in de kostprijstabel die de Vlaamse regering momenteel hanteert.

'We zullen met z'n allen door de zure appel heen moeten bijten', reageert Antwerps schepen voor Mobiliteit Koen Kennis in De ochtend op Radio 1. Kennis wil via een sensibiliseringscampagne mensen aanmoedigen om meer aan thuiswerken te doen en buiten de spitsuren te rijden. Het stadsbestuur werkt ook aan een betere fietsinfrastructuur om de Antwerpenaren op de fiets te krijgen en ze wil carpoolen aanmoedigen. Tot slot worden ook de parkings aan de rand van de stad gepromoot als opstapplaats voor trams die de mensen naar het centrum van de stad moeten brengen.

'Draagvlak verwerven wordt steeds belangrijker'

Het Rekenhof wijst er daarnaast ook op dat het steeds belangrijker wordt om een maatschappelijk draagvlak te verwerven en te behouden voor de aanleg van de Oosterweelverbinding. Een aanzienlijk deel van de Antwerpenaren, voor een stuk verzameld rond Ringland, blijft tegen de Oosterweelverbinding, of alleszins tegen het huidige tracé, gekant.

Ringland heeft al meer dan 65.000 handtekeningen verzameld om een nieuw referendum te organiseren in de Scheldestad. Oppositiepartij Groen roept de regering op om de argumenten van de Antwerpse burgerbewegingen ernstig te nemen. "De overkappingsintendant doet zijn uiterste best, maar de regering blijft op cruciale punten zeer dogmatisch vasthouden aan haar eigen plannen", zegt parlementslid Wouter Van Besien.