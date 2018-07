Meryame Kitir (SP.A): 'Onbelast bijverdienen leidt tot oneerlijke concurrentie'

Vandaag stemt de Kamer over het onbelast bijverdienen. Mensen die al vier vijfde werken, of gepensioneerd zijn, kunnen binnenkort voor zesduizend euro per jaar bijklussen zonder daar belastingen op te betalen. Maandelijks kan het maximaal om duizend euro gaan.

Vorig jaar, kort nadat de regering-Michel het voorstel aankondigde in haar Zomerakkoord, lieten middenveldorganisaties al weten niet opgezet te zijn met het idee. De Raad van State had het over discriminaties en de Franstalige gemeenschapscommissie in Brussel riep zelfs een belangenconflict in. Toch wordt het voorstel donderdag allicht goedgekeurd. 'Helaas', zegt Meryame Kitir (SP.A).

Kitir: 'Zelfs parlementsleden van de meerderheid komen nochtans naar mij toe om te zeggen dat ze het er ook niet mee eens zijn. Maar het is een trofee van de Open VLD, en die partij wil van geen uitstel meer weten. Wij hebben tien middenveldorganisaties uitgenodigd om over het voorstel te komen spreken. Van werkgeversorganisaties over vakbonden tot verenigingen en vrijwilligers: niemand was enthousiast, iedereen had kritiek. Dat was bijna ongezien.'

Delen Zelfs parlementsleden van de meerderheid komen naar mij toe om te zeggen dat ze het er niet mee eens zijn

De regering heeft ondertussen al wel enkele reparaties aangekondigd.

Kitir: '​​Die aanpassingen hebben we nog altijd niet gezien. En blijven hoe dan ook fundamentele problemen. Verenigingen zoals het Rode Kruis zullen druk ondervinden om mensen te betalen voor werk waar ze vroeger vrijwilligers voor zochten. Is dat echt wat we willen? Zij hebben daar vaak helemaal het geld niet voor. De flexibele job of bijbaantjes die deze regering creëert zijn ook altijd voor studenten, gepensioneerden of mensen die al een job hebben. De laaggeschoolden die vandaag maar moeilijk aan de bak raken op de arbeidsmarkt, komen er niet aan te pas.'

Economen zeiden ook al dat de regering-Michel beter voor hen flexibel werk mogelijk zou maken. Vindt u dat dan een goed idee?

Kitir: 'Deze regering creëert in ieder geval alleen maar "jobs, jobs, jobs" voor mensen die dat eigenlijk niet nodig hebben. De mensen die onbelast bijverdienen zijn daar ook niet voor opgeleid. Als ik iemand laat komen om mijn elektriciteit te installeren, is dat misschien goedkoper, maar het is lang niet zeker dat hij daarvoor de juiste competenties zal hebben.'

Dat is de reden waarom veel taken in de zorgsector zijn uitgesloten van dit voorstel.

Kitir: 'Inderdaad, maar kinderopvang en ondersteuning in rusthuizen en bij personen met een handicap zitten er wel nog altijd in​. Mensen hoeven aan geen enkele voorwaarde te voldoen om eender welk werk uit te voeren. Aan de andere kant kan het nog altijd zijn dat iemand die als elektricien werkt bij een kmo ook na zijn uren nog voor zesduizend euro per jaar zal bijverdienen als elektricien. Ik heb minister voor Sociale Zaken Maggie De Block ​(Open VLD) drie keer gevraagd of het mogelijk kan worden dat hij daarmee zijn eigen werkgever beconcurreert, en ze heeft me drie keer een ander antwoord gegeven. De wetgeving is dus nog altijd totaal onduidelijk op veel punten.'

Delen Deze regering creëert alleen maar "jobs, jobs, jobs" voor mensen die dat eigenlijk niet nodig hebben

Denkt u dat de wetgeving toch uitgevoerd zal raken?

Kitir: 'Zelfstandigenorganisatie Unizo trekt om die laatste reden naar het Grondwettelijk Hof, zij vinden dat het om oneerlijke concurrentie gaat. Ik denk dat ze daarmee een kans maken. De beschermingen die de regering heeft ingebouwd zijn echt onvoldoende. Mensen zouden geen klusjes mogen doen voor klanten die ook klant zijn bij de bedrijven waarvoor zij werken. Maar wie houdt dat bij, en wie zal dat controleren? Trouwens, met het onbelast bijverdienen kunnen mensen ook beginnen werken voor platformen Uber en Deliveroo. De discussie over of hun medewerkers zelfstandigen of werknemers zijn is daarmee blijkbaar beslecht. Ook dat blijft oneerlijke concurrentie.'

Hebt u enkel problemen met de technische uitvoering, of vindt u onbelast bijverdienen een slecht idee?

Kitir: Wij hebben er niet per se een probleem mee. Men had kunnen beginnen met de sportwereld, waar er duidelijk vraag was om mensen als trainers zo'n vergoeding te kunnen betalen. Daarna had de regering een doordacht systeem kunnen uitwerken dat eventueel in meerdere sectoren kon worden ingevoerd. Helaas. Dit haastwerk is voor niemand goed.'