Mertens tegen De Backer: 'Er is geen herstel. Met dit beleid gaan we naar een nieuwe crisis' (video)

Het gebeurt niet vaak dat ministers of staatssecretarissen in het debatprogramma van Jan De Meulemeester de discussie aangaan met iemand uit de oppositie.

Staatssecretaris voor bestrijding van Sociale Fraude Philippe De Backer begon het gesprek met de boodschap die Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten gisteren gaf op de nieuwjaarsreceptie, namelijk dat zijn partij neen zegt tegen een nieuwe vorm van vermogensbelasting. Volgens De Backer staan we in Europa al op de vierde plaats wat het belasten van Europa betreft. Binnen de regering ligt zo'n taks gevoelig, omdat CD&V daar wel voor pleit, en de invoering ervan gekoppeld wil zien aan de hervorming van de vennootschapsbelasting.

Mertens repliceerde met de cijfers van Oxfam over de grote verschillen tussen de verdeling van vermogens in ons land.

De Backer verdedigde daarop het regeringsbeleid, en verwees naar de dalende werkloosheidscijfers, de gunstige economische vooruitzichten en het extra nettoloon waar deze regering werk van heeft gemaakt.

'Ik hoor een heel ander verhaal', stelde Mertens. 'Mensen zeggen dat ze een centje meer krijgen, maar dat ze tien keer meer moeten afgeven, bijvoorbeeld aan de water- of energiefactuur.'

Mertens herhaalde zijn kritiek dat het beleid van deze regering nefast is voor de kleine man, en dat enkel de grote bedrijven ervan profiteren. 'Er is geen herstel. Met dit beleid gaan we naar een nieuwe crisis.'

Cordon?

'We raken blijkbaar een snaar die niet geraakt mag worden', blikte Peter Mertens terug op de heisa van de afgelopen weken, toen er vanuit verschillende hoeken op de ideologie en het verleden van de partij geschoten wordt. 'Wie de achterkamerpolitiek aankaart, wordt beschuldigd van extremisme.'

'Ik heb geen cordon nodig om te zeggen dat wij niet met de PVDA willen regeren', antwoordde De Backer of de partij geïsoleerd moet worden in een cordon sanitaire. Hij ziet bij de partij 'negativiteit, jaloezie en klassenhaat'. 'In het Europees Parlement heb ik gezien hoe extreem-links en elkaar-rechts aan elkaar raken.

'Wanneer gaat uw partij iets voorstellen om die kloof tussen arm en rijk te dichten', vroeg Mertens zich af. 'U zorgt ervoor dat een kleine groep het steeds beter krijgt, en een groeiende groep het steeds moeilijker krijgt.'

Verkiezingen 2018

'We gaan met de partij die puzzel liggen. Maar we zijn nog op 18 maand van de verkiezing', stelde De Backer. Over hoe de lijst er precies wou uitzien, wou hij niet dieper ingaan.

'We zijn de vierde partij. We zijn dubbel zo sterk als CD&V en Open VLD in de gemeenteraad', stelde Peter Mertens. 'Het is zeker nog een optie die open blijft om op eigen kracht naar de kiezer te trekken.'

De afgelopen weken was er veel te doen over mogelijke samenwerking op links, maar voorlopig lijkt dat toch vooral tussen SP.A en Groen te zijn. 'Maar je kan niet buiten het feit dat als je een alternatief wil voor het beleid, dan zijn er niet zo veel mogelijkheden open. Als het niet lukt om gesprekken aan te gaan voor een kartel, dan gaan we alleen.'

Herbekijk hier het volledige debat:

Bekijk meer video's van vtmnieuws op nieuws.vtm.be