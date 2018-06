Mental coach Toon Damen: 'Zwijg die EK-match tegen Wales vooral niet dood'

Als je er één keer op hebt gelet, kun je er nooit meer naast kijken: vaak leest een wedstrijdverslag als een psychologisch rapport. Ploegen voetballen 'zenuwachtig', tonen 'moed' of spelen 'zonder vertrouwen'. Vergeet looplijnen, passvormen of stilstaande fases: de wedstrijd wordt gewonnen in het hoofd - tenminste, die suggestie wekken voetbaljournalisten. Ook België werkt op de Wereldbeker met een psycholoog, en dat is een primeur voor ons land. Jef Brouwers is niet naar Rusland afgereisd. Hij staat telefonisch ter beschikking, zowel voor de staf als voor de spelers. Of Brouwers al gebeld werd, is niet bekend: dat valt onder zijn beroepsgeheim.

