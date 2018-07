Mensenrechtenadvocaat Zouhaier Chihaoui: 'Theo Francken zou toch ook in een bootje springen?'

'Het heeft misschien met mijn jeugd te maken.' Zouhaier Chihaoui zal het een paar keer zeggen in dit gesprek. Als kind van een Tunesische vader en een Belgische moeder is hij opgegroeid in de 'moeilijke' volkswijk Nieuw Gent. Zijn moeder stierf toen Chihaoui, de jongste van drie broers, acht jaar was. Zijn vader verdween ook kort uit hun leven, waardoor Chihaoui in een weeshuis terechtkwam. Zijn oudere broers raakten het noorden kwijt, rolden in de criminaliteit en werden overvallers. Het bracht hen op jonge leeftijd in de cel, waar ze geregeld bezoek kregen van hun kleine broer. Dat hij al op jonge leeftijd de gevangenis van binnenuit leerde kennen, wakkerde Chihaouis gevoeligheid voor schuld en boete aan.

