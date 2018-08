Menigte omsingelt Manneken Pis als protest tegen opsluiting gezin in gesloten centrum

Er was geen doorkomen aan op het kruispunt voor het wereldberoemde plassende mannetje. De manifestanten uitten hun solidariteit met het opgesloten gezin en hun onvrede over de politiek in België door minutenlang al klappend 'On enferme pas un enfant' te scanderen. Nadien volgden nog spreuken als 'Ik ben boos' en 'Nous sommes tous des enfants d'immigrés.'

De actie aan Manneken Pis was symbolisch, want voor het collectief is het plassende jongetje het enige kind in België dat zich afgesloten achter tralies mag bevinden. 'Er is niets dat het rechtvaardigt om mensen op te sluiten. En al zeker geen minderjarigen. Dat is de reden waarom wij ons hier mobiliseren, zodat deze ongeziene maatregel niet zomaar ongezien voorbij gaat in het midden van de zomer', stelt een woordvoerster van het collectief #NotInMyName.

Het collectief plaatste tijdens hun actie ook een soort herinneringsteken aan het standbeeld van Manneken Pis met daarop het opschrift: 'Zomer 2018. De Belgische regering is opnieuw begonnen met het opsluiten van families'. Op dinsdag 14 augustus kwam het eerste gezin aan in de woonunits van het gesloten centrum 127bis. Het gaat om een gezin uit Servië met vier kinderen.