Meertaligheidsexpert Piet Van de Craen (VUB): 'Begin al in de kleuterklas met Frans'

Frans in het derde leerjaar en Engels in het vijfde: Vlaamse basisscholen experimenteren met het vroeger aanleren van vreemde talen. Ook Piet Van de Craen (VUB) is voorstander: 'Het bevordert het leervermogen van de hersenen.'