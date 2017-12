Meerderheidspartijen bereiken zomerakkoord, vennootschapsbelasting uitgesteld

De drie maatregelen uit het Zomerakkoord dreigden dit jaar niet meer gestemd te geraken. De oppositie had in de bevoegde commissies een tweede lezing gevraagd over de hervorming van de vennootschapsbelasting en het onbelast bijverdienen. Die maatregelen zitten overigens samen in een ontwerp van 'relancewet'.

De meerderheid zelf remde dan weer de goedkeuring van de effectentaks af. Volgens N-VA-fractieleider Peter De Roover is er nu binnen de meerderheid een akkoord om enkel de vennootschapsbelasting nog voor Nieuwjaar goed te keuren. Die hervorming zou uit de 'relancewet' gehaald worden en via een wetsvoorstel nog deze week door de Kamer gestemd kunnen worden. 'Op die manier kunnen we vermijden dat de hervorming van de vennootschapsbelasting met retroactiviteit moet worden ingevoerd', zegt De Roover.

De oppositie had zich eerder al akkoord verklaard met dit scenario, al vraagt de Franstalige oppositie wel om de UCM, de Franstalige zelfstandigenorganisatie, te horen. Die uitte al kritiek op de hervorming. Rond kwart na zes kwam de conferentie van voorzitters, het orgaan dat de werkzaamheden van de Kamer regelt, bijeen om zich over de kwestie te buigen.