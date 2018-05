Meer vragen dan antwoorden bij sociale partners over zware beroepen

Een gemeenschappelijk advies, zoals de regering had gevraagd, is nog niet uit de bus gekomen.

De federale regering is het in maart eens geraakt over een kader rond zware beroepen, op basis van een aantal criteria. Wie in aanmerking komt zou hierdoor vroeger op pensioen kunnen ofwel een hoger pensioen krijgen. Het is aan de sociale partners om dit kader te verfijnen en te bepalen wie nu precies een zwaar beroep uitoefent.

Voor het overheidspersoneel vindt woensdag cruciaal overleg plaats. Voor de privésector zaten werkgevers en bonden dinsdag voor het eerst samen over het wetsontwerp van de regering. Maar zowel vakbonden als werkgevers zitten nog met heel wat vragen, zo bleek na afloop.

Zo hamert het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) erop dat in het kader van de transparantie en financiële leefbaarheid eerst de algemene hervorming van het pensioensysteem moet worden uitgewerkt, en pas nadien de uitzonderingen moeten worden bepaald. 'Dit doet men nu niet, waardoor men de kar voor het paard blijft spannen', legt woordvoerder Bart Croes uit. De werkgeversorganisatie dringt ook aan op objectieve, meetbare en verifieerbare criteria.

Ook de vakbonden zitten nog met een hoop vragen en problemen. Zo vindt de christelijke vakbond het niet kunnen dat wie uiteindelijk vroeger op pensioen zou kunnen wegens zijn zwaar beroep, zal moeten inboeten aan pensioen. 'Vroeger op pensioen kunnen, maar met een kleiner pensioen is voor ons een groot probleem', aldus nationaal secretaris Anne Léonard.

De vakbond wijst ook op de beperkte overgangsperiode. Het systeem van zware beroepen zou ingaan in 2020, en op dat moment zou maar 'vijf à tien jaar' uit de carrière meetellen als zwaar beroep.

De vakbond wil ook dat wordt gebruik gemaakt van generieke criteria, in plaats van functies. 'Een functie in de privésector zegt immers niet over de inhoud van de job', aldus Léonard. Het gevraagde advies kon er dinsdag overigens hoe dan ook niet komen. Er was een tekort aan vertegenwoordigers op de werkgeversbanken. Een nieuwe poging wordt gedaan op 28 mei.