Meer dan 1.700 valse paspoorten en ID-kaarten ontdekt in 2016

Er werden 1.020 valse identiteitsdocumenten ontdekt bij binnenlandse controles in ons land: 543 valse paspoorten en 477 valse identiteitskaarten. Bij de grenscontroles in de luchthavens, zeehavens en aan de Eurostar-terminals zijn nog eens 735 valse documenten gevonden. Het gros is onderschept op de luchthaven van Zaventem, met 304 valse paspoorten en 111 valse identiteitskaarten.

Tussen 2012 en 2016, spoorde de federale politie 10.674 valse identiteitskaarten en paspoorten op tijdens binnenlandse controles (5.166) en aan onze grenzen (5.508), blijkt uit cijfers van de federale politie die Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas opvroeg.

'De valse identiteitskaarten die we onderscheppen, zijn vooral Belgische. De valse paspoorten vooral buitenlandse', vertelt Laurent Sartorius, hoofd van de afdeling Identificatie van de federale politie. 'Het gaat enerzijds om nagemaakte documenten die volledig zijn verzonnen of die gebaseerd zijn op gestolen of verloren exemplaren. Anderzijds vinden we echte documenten die valselijk worden gebruikt: ze zijn officieel verkregen via valse papieren of met de foto van een lookalike. Die zijn het gevaarlijkst.'

Volgens Sartorius stijgt de kwaliteit van de vervalsingen, aangezien je vandaag veel gemakkelijker professionele toestellen kunt kopen om mee aan de slag te gaan.