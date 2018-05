Mechelse schepen weigert huwelijk omdat bruid zijn hand niet wil schudden

De schepen meent dat dit een deel is van het respect dat hoort in een burgerlijke zaak.

Geweigerd

Het koppel bood zich maandagvoormiddag aan in het Mechelse stadhuis om te trouwen, waarop schepen Hendrickx hen beiden verwelkomde met een handdruk. Toen bleek dat de vrouw hem de hand niet wilde schudden, weigerde de schepen de ceremonie aan te vatten.

'Ik heb haar uitgelegd dat dit een burgerlijke zaak is die niets met godsdienst te maken heeft en het deel van het respect is om mij dan de hand te schudden', zegt Hendrickx. 'Ik heb het koppel gezegd dat ze enkele minuten kregen om hierover na te denken maar de dame was resoluut: ze zou mij geen hand geven omdat haar godsdienst haar dit niet toeliet. Daarop heb ik geweigerd het huwelijk te voltrekken.'

Geen keuze

Er zit het koppel niets anders op dan elders te trouwen maar dat is niet zo evident: beiden zijn inwoners van Mechelen en de wet schrijft voor dat een huwelijk moet plaatsvinden in de woonplaats van een van de partners.

Als het koppel alsnog in Mechelen wil trouwen, zal de vrouw de schepen toch de hand moeten schudden.