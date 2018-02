Mary Boduin, tekstschrijfster van Ann Christy: 'We maakten elkaar zo graag triest'

Ze speelde mee in een film met Louis de Funès, schreef de teksten van zoveel artiesten. Maar altijd zal Mary Boduin herinnerd worden voor dat ene lied: Gelukkig zijn van Ann Christy. 'Eigenlijk was dat een geile song over billen in een Lee-jeans.'