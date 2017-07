Mark Grammens: eerst te links voor rechts, dan te rechts voor links

Flamingant Mark Grammens, die op 84-jarige leeftijd overleed, liet zich niet eenvoudig uitleggen. Als stichter en hoofdredacteur van De Nieuwe was hij een icoon van Vlaamse soixant-huitards. Maar ook al wie radicaal-Vlaams en rechts is, hangt aan zijn lippen. Herlees een portret dat Knack in 2013 publiceerde, toen hij 80 was.