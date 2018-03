Marcia De Wachter verlaat Nationale Bank voor gemeentepolitiek

Vorig jaar werd haar mandaat van directeur bij de Nationale Bank nog verlengd: ze kon in principe voortdoen tot 2020, wanneer ze de leeftijdsgrens van 67 jaar bereikt. Maar eind dit jaar stopt ze ermee. 'Time to move on. Ik wil nog een eigen project opzetten', klinkt het tegenover De Tijd. De Wachter kreeg de tweede plaats op de CD&V-lijst in Overijse aangeboden door lijsttrekker en schepen van Financiën Danny De Kock. 'Het is nu het moment om de kaarten opnieuw te schudden en nieuwe prioriteiten te stellen', aldus De Wachter.

De N-VA levert met Dirk Brankaer al zestien jaar de burgemeester in Overijse, een gemeente van zo'n 25.000 inwoners in de oostrand van Brussel. Maar Brankaer komt niet meer op en CD&V wil er nu helemaal voor gaan, zonder kartel met N-VA.

De politieke ambities van Marcia De Wachter waren niet onverenigbaar met haar mandaat bij de Nationale Bank. De statuten verbieden wel dat een directeur zijn job bij de Nationale Bank zou combineren met een nationaal of regionaal politiek mandaat, maar niet met een gemeentelijk. Maar De Wachter wil plaats maken voor een jonge kracht, liefst een vrouw. De namen van Caroline Ven en Steven Vanackere circuleren volgens De Tijd. De Wachter is ook nog bestuurder bij de Broeders van Liefde en een verwoed twitteraar.