Marc Van Peel stopt na verkiezingen met lokale politiek

Antwerps havenschepen Marc Van Peel (68) zal in oktober niet meer op de lijst van CD&V staan in Antwerpen. Van Peel was bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 en 2012 telkens lijstduwer van zijn partij - in 2012 op de stadslijst met sp.a - en wil naar eigen zeggen 'stoppen op het juiste moment in plaats van een legislatuur te veel te doen'.

Van Peel heeft er een rijkgevulde loopbaan opzitten bij de christendemocraten. Hij zetelt al sinds 1989 in de Antwerpse gemeenteraad, was enkele jaren nationaal partijvoorzitter (1996-1999) en zetelde van 1987 tot 2007 afwisselend in het federaal of Vlaams parlement. Sinds 2007 was hij Antwerps havenschepen. 'Er bestaat geen twijfel over het succes van zijn werk als havenschepen, wanneer je kijkt naar het prachtige nieuwe Havenhuis en de mooie groeicijfers van de haven', zegt vicepremier en Antwerps CD&V-lijsttrekker Kris Peeters. 'Dit is trouwens geen stap opzij, want Marc zal CD&V blijven steunen en ervoor zorgen dat iedereen die op hem stemde bij de vorige verkiezingen, dat nu voor een andere CD&V'er zal doen.'

Van Peel had naar eigen zeggen bij de bekendmaking van de komst van Peeters naar Antwerpen al intern aangegeven dat hij geen mandaat meer nastreefde in de volgende legislatuur. 'We zijn dan samen tot de conclusie gekomen dat dit de beste manier is om afscheid te nemen', zegt hij. 'In het eerste jaar van de volgende legislatuur word ik 70, ik wil niet zoals sommige andere collega's de legislatuur te veel doen. Ik zal de partij op andere manieren steunen.'