Marc Van Peel (CD&V) neemt afscheid: 'Waarom zou Kris Peeters geen burgemeester kunnen worden?'

'Eigenlijk hoef ik helemaal niet meer te lachen naar de camera. Ik hoef niet meer verkozen te raken.' Hij grijnst breed naar de fotografe, terwijl hij geduldig poseert in het nieuwe Havenhuis. Marc Van Peel: 'Ik heb nog negen maanden te gaan als havenschepen, tot eind december. Daarom heb ik nog altijd geen zin in een "begrafenisinterview": als je je afscheid te vroeg aankondigt, doet iedereen alsof je al weg bent. Maar mijn besluit stond al lang vast. Ik word volgend jaar zeventig, en dat is geen leeftijd meer om te beginnen aan een derde mandaat van zes jaar. Zou ik voor een jaar of twee kunnen bijtekenen, dan zou ik dat overwegen.'

...