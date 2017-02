Marc Van de Looverbosch: 'Ik loop nog liever zonder kleren rond dan zonder bril'

Marc Van de Looverbosch is politiek journalist bij de VRT. Momenteel loopt op Canvas zijn documentairereeks Wissel van de macht. Maar hoe is hij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had Van de Looverbosch 13 minuten en 19 seconden nodig.