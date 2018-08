Marc Dutroux schrijft brief naar slachtoffers en hun ouders

De brief kadert in de stappen die ondernomen worden om Dutroux, die in 2004 tot levenslang werd veroordeeld, voorwaardelijk vrij te krijgen, schrijft Sudpresse.

'We willen geen oorlog', benadrukt Dayez, die van Dutroux de goedkeuring kreeg over de inhoud van de brief die gaat naar Sabine Dardenne, Laetitia Delhez en naar de ouders van Julie, Mélissa, An en Eefje. 'Het gaat om een verzachtende brief, een opening. Marc Dutroux, die zijn volledige verantwoordelijkheid erkent voor de dood van de vier kinderen (...) zelfs al vermoordde hij hen niet rechtstreeks, richt zich tot de ouders en zijn slachtoffers om hen te zeggen dat hij bereid is om op hun verzoeken te antwoorden', legt de advocaat uit. 'Het is een pacifistische stap. In plaats van met elkaar om te gaan als kat en hond, openen we de deur. Niemand heeft iets te verliezen.'

De brief kadert in een toekomstige vraag tot voorwaardelijke invrijheidstelling van Marc Dutroux, die in 2004 veroordeeld werd tot levenslang voor moord, verkrachting, ontvoering, foltering en opsluiting. 'Elke voorwaardelijke invrijheidstelling moet voldoen aan vier voorwaarden', zegt Dayez. Men moet voldoende gestraft zijn, bewijs geven van verandering, geen sociaal gevaar vormen en gereclasseerd kunnen worden. 'We zitten aan de tweede etappe', zegt de advocaat, die vindt dat zijn cliënt, die nu 61 is en 22 jaar in de cel heeft doorgebracht, voldoende gestraft is.