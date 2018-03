Marc Descheemaecker: 'Onderzoek naar Meeuws gaat over veel meer dan het opknippen van facturen'

Het gerechtelijk onderzoek naar de Antwerpse SP.A-voorzitter Tom Meeuws gaat over meer dan enkel het opknippen van facturen. 'Dat is een technisch elementje in de hele zaak', zei Marc Descheemaecker, voorzitter van de raad van bestuur van De Lijn, in De Ochtend op Radio 1. 'We hebben melding gemaakt van verschillende dossiers', aldus Descheemaecker. 'Met grote verbazing hebben we begin dit jaar kennis genomen van kranteninterviews waarin Meeuws geen heel realistische kijk op de zaken schetste. Hij dreigde ook met klachten tegen De Lijn, wat ons toen sterk verbaasde omdat hij zelf de feiten gepleegd heeft.'

De Lijn bevestigde woensdag al dat de openbaarvervoermaatschappij aangifte heeft gedaan naar aanleiding van een zaak uit 2015. Dat zei ook Descheemaecker. 'Ik kan alleen maar melden dat we melding gemaakt hebben van strafrechtelijk vervolgbare feiten.' De kwalificaties van de feiten gaan volgens Descheemaecker over het niet respecteren van de wet op overheidsopdrachten en oneigenlijk gebruik van vennootschappen. Het parket liet gisteren al weten dat het onderzoek nog in een beginfase zit.

Meer details over de feiten gaf Descheemaecker niet, al zei hij wel nog dat de feiten zich voornamelijk in 2014 hebben voorgedaan. In maart 2015 werd Meeuws' contract als Antwerps directeur bij De Lijn in onderling overleg stopgezet. Descheemaecker, die voor de N-VA de raad van bestuur van De Lijn voorzit, noemde de timing van deze aankondiging 'totaal irrelevant'. 'De Lijn heeft hiermee niets te maken', aldus Descheemaecker.

Newsmonkey publiceerde woensdagavond screenshots van mails waaruit moet blijken dat het Meeuws was die vroeg om een factuur van De Roma, voor een feest voor de opening van de Reuzenpijp van de Antwerpse premetro, op te splitsen. Het waren die facturen die Meeuws weken geleden al in opspraak brachten, maar Meeuws zei daarover zelf toen dat de Roma zelf had gevraagd om die facturen op te knippen.