Marc Descheemaecker: 'Het moet gedaan zijn met kappen op De Lijn'

Descheemaecker maakte zich druk over twee lokale discussies: in Antwerpen is er heisa over de beslissing om de zomerregeling voor de trams al in juni te laten ingaan. De maatschappij had vorig jaar vastgesteld dat al in juni heel wat minder mensen opstapten. In de zomerdienstregeling rijdt niet om de acht maar om de tien minuten een tram. In Gent werden dan weer vragen gesteld bij het feit dat De Lijn geen elektrische busjes kan leveren om mensen door het uitgebreide voetgangersgebied te vervoeren.

"De kranten stonden er vol van. Gigantische artikels", zei Descheemaecker met enige zin voor overdrijving. "De stad Gent ging uiteindelijk zelf twee elektrische busjes inzetten, eigenlijk veredelde golfkarretjes met acht plaatsen. Eigenlijk meer een verkiezingsstunt. Maar nu ze effectief gaan rijden, stellen we vast dat ze diesels inzetten in die voetgangerszone. Ondertussen zijn er wel honderden en duizenden woorden geschreven over de incompetentie van De Lijn die daar niet met elektrische busjes kan rijden."

"Ook de Antwerpse oppositie lanceert politieke statements in haar vechtpartijen met de meerderheid. Het is een beetje minnetjes dat ze een publieke dienstverlening schofferen", aldus nog de voorzitter van De Lijn. "Er wordt binnen De Lijn hard gewerkt om de reizigers ter wille te zijn. Ik beschouw het meer als goed beheer dat de zomerdienstregeling al in juni wordt ingevoerd."

Vandaag bleek dat De Lijn sinds 2015 11 miljoen reizigers verloor. Uit de meest recente cijfers bleek ook dat slechts de helft van de trams en bussen stipt rijdt.