Marc Descheemaecker bij zijn comeback: 'NMBS zou ook busvervoer moeten doen'

Lees hier het volledige interview met Marc De Scheemaecker.

Om dat te kunnen realiseren droomt hij van een fusie tussen De Lijn en een geregionaliseerde NMBS. Marc Descheemaecker wordt niet alleen bestuurder bij de NMBS, hij is namens de NV-A ook voorzitter van De Lijn. Het mobiliteitsbeleid komt volgens hem best op één niveau. 'Voor mij is dat het Vlaamse niveau, want het gros van de verplaatsingen is beperkt tot een actieradius van 30 tot 150 kilometer. De verschillende vervoersoperatoren die daar nu actief zijn moeten langzaam in mekaar opgaan, al besef ik dat de geesten daar vandaag nog niet rijp voor zijn.'

Marc Descheemaecker was acht jaar lang ceo van de NMBS. In maart volgt Sofie Dutordoir Jo Cornu op als ceo. 'Een goede keuze, al zal zij het niet makkelijk krijgen.' Dutordoir zal ongeveer 290.000 euro bruto verdienen per jaar.

'Voor dat loon had ik het nooit gedaan', zegt Descheemacker. 'Ik begrijp dat 290.000 euro bruto voor 95 procent van de mensen heel veel geld is. Maar we leven nu eenmaal in een maatschappij die talent, ervaring, kennis en doorzettingsvermogen op een bepaalde manier valideert. Het kan volgens mij niet dat in sommige bedrijven directie- of kaderleden rondlopen die meer verdienen dan de man of vrouw die aan het hoofd moet staan van een van de grootste en meest complexe bedrijven van het land. Het siert Sofie dat zij het voor dat loon wilt doen.'