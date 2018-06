Marc De Mesmaeker wordt nieuwe commissaris-generaal bij de federale politie

De Mesmaeker is sinds eind 2011 directeur-generaal van het SAT Binnenlandse Zaken, de verbindingsdienst tussen het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken en de politie. Daarvoor was hij al aan de slag bij de politie, onder meer als pelotonscommandant bij de toenmalige rijkswacht in Wilrijk, als docent en kaderlid van verschillende politiescholen en als directeur.

De 57-jarige De Mesmaeker is jurist van opleiding en werkte mee aan de verschillende politiehervormingen. Hij was ook een tijdje adviseur van Patrick Dewael (Open Vld), toen die minister van Binnenlandse Zaken was. De naam van De Mesmaeker circuleerde al een tijdje als de gedoodverfde favoriet om De Bolle op te volgen. Hij kwam als eerste uit een selectieprocedure met zeven kandidaten. De nieuwe politiebaas legt op 15 juni de eed af in handen van voogdijministers Jan Jambon en Koen Geens. Tot die tijd blijft Claude Fontaine op post als commisaris-generaal ad interim.

Tegelijkertijd benoemt de federale regering federaal procureur Frédéric Van Leeuw tot voorzitter van het Coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid, een functie die voordien ook door De Bolle werd ingevuld. Dat Comité speelt een "belangrijke rol bij de voorbereiding en de uitvoering van beslissingen op het gebied van inlichtingen en veiligheid", klinkt het. Van Leeuw blijft tegelijk op post als federaal procureur.