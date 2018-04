Manuela Klerkx en Oscar van Gelderen gidsen beginnende kunstkopers

Ze woont er knus, Manuela Klerkx, vijf hoog in een torenflat met uitzicht op het IJ en het futuristische EYE Filmmuseum in Amsterdam - toepasselijk voor iemand die al decennia lang in de kunstwereld carrière maakt. Er is koffie en taart, en op de bank zit Oscar van Gelderen, uitgever van de hippe uitgeverij Lebowski. Het kunstkoppel is getrouwd, maar ze wonen niet samen. Volgens Van Gelderen 'om het spannend te houden', maar Manuela Klerkx denkt er het hare van: 'Twee huizen zijn broodnodig om onze collectie in te stockeren. Soms doet Oscar me een kunstwerk "cadeau", maar ik vermoed stiekem dat hij er simpelweg geen plek meer voor heeft.'

...