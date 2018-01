Man met mes neergeschoten in station Gent-Sint-Pieters

De man raakte levensgevaarlijk gewond, zegt An Schoonjans, woordvoerster van het Gents parket.

'Er is een schietincident gebeurd in het station van Gent-Sint-Pieters. De spoorwegpolitie heeft gevuurd op een man met een mes. De man werd gewond naar het ziekenhuis gebracht en zou in levensgevaar verkeren. We onderzoeken de precieze omstandigheden van de feiten', aldus Schoonjans. Volgens de gebruikelijke procedure zal een onderzoek gestart worden naar de acties van de neergeschoten man en naar de politiemannen, om na te gaan of er sprake was van wettige zelfverdediging.

Het parket verstrekt voorlopig geen nadere details.

Volgens ooggetuigen liep de man af op de agenten, die het vuur openden.

Al mijn steun aan de mensen van de Spoorwegpolitie in Gent. Parket onderzoekt wat zich in het station precies heeft afgespeeld. #Gent @federalepolitie — Jan Jambon (@JanJambon) January 23, 2018

Op Twitter heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon gereageerd op de feiten. 'Al mijn steun aan de mensen van de spoorwegpolitie in Gent', aldus Jambon, die erop wijst dat het parket nog onderzoekt wat er zich precies heeft afgespeeld in het station.

Tramverkeer verstoord

De plaats van de feiten blijft voorlopig afgesloten op bevel van de politie. De hoofdingang aan het Koningin Maria Hendrikaplein) en de zij-ingang aan de tramtunnel zijn dicht. Het station is wel toegankelijk via de ingang aan de Voskenslaan en Sint-Denijslaan, meldt de NMBS.

De spoorwegmaatschappij zegt dat nog onduidelijk is of het station woensdagochtend normaal geopend zal zijn. Het treinverkeer verloopt normaal, maar de trams van De Lijn rijden niet in de richting van het UZ, Zwijnaarde en Flanders Expo. Enkele bussen rijden via de ring naar de Heuvelpoort.