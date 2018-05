Man doodt twee agenten en één burger in Luik en gijzelt vrouw

Bij de schietpartij van dinsdagochtend in Luik zijn twee politieagenten en een persoon die in een wagen voorbijreed om het leven gekomen. Twee andere agenten raakten gewond, zo meldt de politie van Luik. De dader van de schietpartij werd neergeschoten door de politie.

Rond 10.30 uur werden schoten gehoord in het centrum van Luik. Een gewapende man opende het vuur op twee politieagenten ter hoogte van het café des Augustins, in de gelijknamige straat. De man vluchtte weg en hield vervolgens een poetsvrouw gegijzeld in het lyceum van Waha. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen van de school zijn in veiligheid gebracht.

De burgemeester van Luik Willy Demeyer is ter plaatse gegaan en staat in contact met de korpschef. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) meldt op Twitter dat 'het Crisiscentrum de situatie in kaart brengt'.