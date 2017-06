Man doodgeschoten na 'terreurdaad' in Brussel-Centraal: dit is wat we weten

Op dinsdagavond vond in het Centraal Station van Brussel een explosie plaats. Daarop trokken gewapende militairen het station binnen. Die schoten er een verdachte man neer, die omkwam. Het federale parket onderzoek het incident als een terreurdaad. Naast de veronderstelde dader vielen er geen gewonden.

Volgens de VRT zou de kleine explosie enkel de ontsteking van een zwaardere bom geweest zijn, die de man op zich zou gehad hebben. Die bom zou relatief zwaar geweest zijn en zou veel schade kunnen aangericht hebben.

Een NMBS-werknemer die in het Centraal Station was op het moment van de ontploffing, hoorde een man die naast een valies stond net voor de explosie 'Allahu Akbar' roepen. Dat vertelde hij aan persagentschap Belga.

Het station werd volledig afgesloten en geëvacueerd en ook ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse. Later op de avond, rond 00.30 uur, heeft DOVO nog een gecontroleerde explosie uitgevoerd op de nabijgelegen Grasmarkt. Volgens politiebronnen werd daar een verdacht voertuig onderzocht.

De identiteit en de motieven van de dader zijn nog niet bekend. Volgens een NMBS-werknemer geciteerd door persagentschap leek de man rond de dertig jaar te zijn, en had hij een getaande huid maar geen baard. Hij droeg een wit hemd en een jeansbroek. Een aantal elementen wijzen erop dat de man een bommengordel droeg. Getuigen merkten immers dat onder het witte hemd van de man kabels hingen.

De woordvoerders van premier Charles Michel en van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon lieten weten dat ze de situatie op de voet volgen. De nieuwe burgemeester van Brussel Philippe Close kwam ter plaatse. Op woensdagochtend roept premier Michel de Nationale Veiligheidsraad samen op de Wetstraat 16.

Matthias Diependaele (N-VA) was vlakbij het Centraal-Station toen de explosies plaatsvonden. 'Ik zag plots tal van mensen in paniek uit het station rennen die zeiden dat er meerdere explosies hadden plaatsgevonden. Ik hoorde van omstaanders dat de man na de eerste explosie zijn aktetas zou hebben achtergelaten. De politie en militairen gingen met getrokken wapens het station binnen. Daar zouden ze een man hebben geneutraliseerd.'

Het dreigingsniveau voor terreur blijft voorlopig ongewijzigd op drie. Dreigingsniveau drie is sinds november 2015 van kracht in ons land, en is het op één na hoogste niveau. Dat betekent dat een aanslag 'mogelijk en waarschijnlijk' is.

Na het incident werd het treinverkeer stilgelegd op Noord-Zuidverbinding. Volgens Infrabel-woordvoerder Arnaud Reymann is het niet zeker of de stations woensdagochtend opengaan. De infrastructuurbeheerder werkt samen met de NMBS aan een 'alternatief plan' voor de drukke Noord-Zuidverbinding.

Reacties

Inmiddels komen ook de eerste politieke reacties binnen. Burgemeester van Antwerpen en N-VA-voorzitter Bart De Wever drukte op Twitter zijn steun uit voor de tussenkomst van de militairen, net als de liberale partijvoorzitter Gwendolyn Rutten (Open VLD) en Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt:

Opnieuw kordaat ingrijpen van onze militairen die dag na dag op straat over onze veiligheid waken. Dank voor de aanhoudende waakzaamheid! ? pic.twitter.com/XMnwodNHFB -- Bart De Wever (@Bart_DeWever) 20 juni 2017

Snel en kordaat optreden vd veiligheidsdiensten in Brussel Centraal. Respect voor hun werk. Koel hoofd, warm hart iedereen. #brusselcentraal -- Gwendolyn Rutten (@RuttenGwendolyn) June 20, 2017

Adequate, snelle reactie van militairen en politie in Brussel-Centraal. Goed gedaan, mannen & vrouwen.#merci -- Wouter De Vriendt (@WouterDeVriendt) June 20, 2017

Zo dadelijk meer.