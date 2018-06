Man die mogelijk rol speelde bij radicalisering van Benjamin H. opgepakt in Verviers

Dat heeft Belga bij het federaal parket vernomen. De krant L'Avenir had eerder over de arrestatie bericht. De man werd volgens het federaal parket opgespoord omdat hij onder voorwaarden was vrijgelaten uit voorlopige hechtenis maar die voorwaarden niet zou hebben nageleefd.

Fouad B., die al vaker was veroordeeld voor diefstal en geweldpleging, maakt deel uit van een groep van een 25-tal personen uit Verviers die als geradicaliseerd te boek staan. Zijn naam staat ook op de lijst van het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD) met IS-strijders en IS-rekruteerders. Er wordt nu ook onderzocht in hoeverre hij een rol gespeeld heeft in het radicaliseren van Benjamin Herman, de dader van de dodelijke schietpartij in Luik, toen die in de gevangenis verbleef. Fouad B. zat tot 22 mei in voorlopige hechtenis in een gerechtelijk onderzoek van het Luikse parket maar was op 22 mei door de Luikse raadkamer onder voorwaarden vrijgelaten.

Omdat hij de voorwaarden van die vrijlating niet zou hebben nageleefd, werd de man opnieuw gearresteerd. Bij de interventie in Ensival woensdagnamiddag was er ook een incident. Een politieman werd gewond door een schot dat per ongeluk afging, aldus nog het federaal parket.

De krant De Morgen meldt woensdagavond dat B. in een interview met journalist Bruno Struys waarschuwde voor een aanslag in Luik. "Hier in Luik gaan er nog aanslagen gebeuren", zei hij tijdens het interview dinsdagavond. "Als ik in de gevangenis beland door dit te zeggen, kan het me niet schelen, maar er gaat iets gebeuren. Of ik dat denk? Ik weet het. Vanavond. De soldaten van Islamitische Staat komen eraan."

De man was volgens de journalist duidelijk onder invloed, maar toch wou Struys geen risico's nemen en stapte hij naar de politie. "De kans is klein dat het waar is wat hij zei", zegt een hooggeplaatste bron aan De Morgen. "Maar we moesten wel alle deuren sluiten, alle mogelijkheden op een aanslag uitbannen."

De politie deed er daarna 24 uur over om B. in te rekenen. Dat gebeurde woensdag om 14 uur, in Verviers, door de speciale eenheden. Een van de voorwaarden waaraan B. zich moest houden toen hij in mei in vrijheid werd gesteld, was dat hij een deradicaliseringstraject zou volgen, aldus de krant nog. "Ze hebben me gebeld, maar ik heb tegen die rotzakken gezegd dat ze konden doodvallen", zei B. tijdens het interview.