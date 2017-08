Maingain vraagt MR en CDH om toch met PS in zee te gaan

Twee maanden geleden brak CDH-voorzitter Benoît Lutgen met de PS. Het CDH wil nergens meer met de PS regeren. In Wallonië vormde het CDH een nieuwe coalitie met de MR, maar in Brussel en in de Franse Gemeenschap, ligt de puzzel moeilijker. CDH en MR kijken vooral naar DéFI. Die partij zit al in de Brusselse regering, maar wil daar de coalitie met PS en CDH (aan Franstalige kant) niet zomaar opblazen. Voor de Franse Gemeenschap pleit Maingain voor een coalitie met CDH, MR, DéFI en PS. CDH en MR willen echter niet van de PS weten.

Maingain wijst nu op een enquête waaruit blijkt dat ouders ongerust zijn over de kwaliteit vna het onderwijs. 'Ik vind dat het misschien tijd is dat de Franstalige partijen samen een ambitie hebben om het niveau van het onderwijs op te krikken. Dat zou meer gepast zijn dan het stellen van exclusieven', aldus Maingain.