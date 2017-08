Maingain legt uitnodiging MR en cdH naast zich neer

CDH-voorzitter Benoît Lutgen en diens MR-collega Olivier Chastel hebben maandagmiddag DéFi-voorzitter Olivier Maingain uitgenodigd om zo snel mogelijk opnieuw rond de tafel te gaan zitten over de politieke crisis in Franstalig België. Maingain gaat daar echter niet op in, zo bevestigde men op het partijhoofdkwartier. Hij blijft erop hameren dat ook de andere Franstalige partijen bij de gesprekken betrokken moeten worden.

MR en CDH willen DéFi overtuigen om zonder de socialistische PS centrumrechtse coalities te maken in de Franse gemeenschap en Brussel. De partij van Maingain, die vorige week nog tachtig voorstellen presenteerde om uit de crisis te raken, wil de huidige Brusselse regering met Défi, CDH en PS niet zomaar opblazen en stuurt erop aan dat de PS ook aan boord wordt gehouden voor gesprekken over een nieuwe meerderheid in de Franse gemeenschap.

Franstalig België is al twee maanden in de greep van een politieke crisis nadat Lutgen de coalities met de PS torpedeerde. Zijn CDH wil nergens meer met de PS regeren. In Wallonië vormde het CDH een nieuwe coalitie met de MR, maar in Brussel en in de Franse gemeenschap ligt de puzzel moeilijker. CDH en MR kijken vooral naar DéFI om er nieuwe meerderheden te maken.