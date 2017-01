Magnette weigert interview in het Nederlands: 'Een kat in het nauw maakt rare sprongen'

Het Publifin-schandaal weegt zwaar op de schouders van de PS. Vandaag nam Waals minister van Openbaar Bestuur Paul Furlan (PS) ontslag uit de Waalse regering, en eerder rolden al verschillende koppen bij de Franstalige socialisten. Minister-president Paul Magnette is de kritiek stilaan beu, zo liet hij vandaag verstaan tegenover een ploeg van VTM NIEUWS. Magnette weigerde een vraag in het Nederlands te beantwoorden: 'Nee, ik doe het niet in het Nederlands, maar in het Frans. Ik ben die kritiek over maffia enzovoort beu in Vlaanderen en dus zal ik het deze keer niet in het Nederlands zeggen.'

'Een kat in het nauw maakt rare sprongen,' klinkt het bij politicoloog Nicolas Bouteca, verbonden aan de UGent. 'Ik begrijp wel dat hij die uitspraak deed in een vlaag van emotie, maar ze strookt gewoon niet met de realiteit. Het was Francois Gemenne, een Franstalige politicoloog, die als eerste die felle bewoordingen van maffiapraktijken in de mond heeft genomen. Het klopt gewoon niet wat Magnette zegt: de link met de maffia werd eerst in Wallonië gelegd.

Op Twitter had u het over een kapitale fout voor een partij die het communautaire dossier op de achtergrond wil houden.

Bouteca: 'Je voelt dat Vlamingen heel gevoelig zijn voor taal. De populariteit van Charles Michel is in Vlaanderen vrij hoog, hoger dan in Wallonië. Dat heeft vooral te maken met zijn kennis van het Nederlands. Je zag in het verleden het omgekeerde bij Elio Di Rupo: die zag je bijna nooit op de Vlaamse televisie, en hij sprak gebrekkig Nederlands. Dat is een belangrijke verklaring voor zijn lage populariteit in Vlaanderen. Vlamingen hechten aan taal erg veel belang. Dat Magnette de zaak communautariseert, als politicus in een partij die liefst zo weinig mogelijk wil spreken over dat communautaire, slaat nergens op.'

De kritiek op de hele Publifin-affaire is toch ook moeilijk onterecht te noemen?

Bouteca: 'Ik denk dat hij ook gefrustreerd is dat vooral de PS aangepakt wordt, terwijl ook MR en cdH in die raden zetelden. De PS-bestuurders hebben intussen allemaal ontslag genomen uit Publifin - misschien wel om zo de andere partijen ook kleur te laten bekennen, en de schuld deels op hen te kunnen afwentelen. Het is wel een beetje oneerlijk dat PS als enige wordt geviseerd in die kwestie, maar ze is natuurlijk de grootste partij in Wallonië en heeft altijd die bestuursverantwoordelijkheid gedragen.'

Schuilt er ook onmacht in zijn uitspraken? Magnette is heel kwaad, maar zit met een machtige Luikse afdeling in zijn partij.

Dat de Waalse minister-president zulke uitspraken doet, is werkelijk ongezien.

Bouteca: 'Hij zegt zelf dat hij van Publifin niks wist, maar je kan je wel afvragen of de partijtop er echt niks van afwist. Voorlopig zijn er in ieder geval geen bewijzen van, maar niemand weet wat er de komende dagen nog komt aanwaaien. Het getuigt wel ietwat van onmacht om op deze manier te reageren. Dat is helemaal niet rationeel. De vreemdheid van die uitspraak toont de grote druk aan waaronder de PS in Franstalig België staat - druk die ook gebleken is uit de peilingen, en die enkel groter wordt. De PTB jaagt hen blijkbaar echt op. Dat de Waalse minister-president zulke uitspraken doet, is werkelijk ongezien. Hij staat gewoon onder enorme druk en daar schuilt de verklaring voor die - tja - domme uitspraak.'

Zal het schandaal de PS veel kiezers kosten?

Bouteca: 'Daar gaat iedereen toch van uit, omdat je met de PTB een partij hebt die heel fel op het anti-establishment speelt. Nu, het is nog een tijdje voor de verkiezingen eraan komen, en PS zal proberen dit zo snel mogelijk van tafel te krijgen. Vandaag kondigt de partij al een radicale maatregel al: het ontslag van al die PS'ers uit de Raad van Bestuur. Men wil zo snel mogelijk handelen om het dossier achter de rug te hebben, in de hoop dat het zo weinig mogelijk electorale schade oplevert. Maar het wordt heel erg moeilijk om dit snel te vergeten.'