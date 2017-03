Magnette dreigt er opnieuw mee CETA niet te ratificeren

"Het is niet simpel", zo liet Magnette zich dinsdag ontvallen bij de voorstelling van zijn boek over de hele saga: 'CETA, Quand l'Europe déraille'. In ruil voor zijn instemming had Wallonië met name geëist dat België het Europees Hof van Justitie zou vatten voor advies over de conformiteit van bepaalde aspecten uit het handelsakkoord met de Europese verdragen. Die vragen moeten gebundeld worden door de federale regering.

Maar daarover wordt dus nog stevig gebikkeld, aldus Magnette. "Sommigen willen de vragen beperken, terwijl wij ze net zo ruim mogelijk willen", verduidelijkte de Waalse minister-president. Hij betreurt dat "velen" op het federale niveau het belang blijven minimaliseren van wat Wallonië heeft afgedwongen. "Zolang we geen antwoorden hebben van het Europees Hof van Justitie, zullen we niet ratificeren", waarschuwde Magnette, die daarbij opmerkte dat de Walen niet gehaast zijn om het verdrag volledig in voege te zien treden.

Opvallend: Wallonië blijft CETA intussen wel aanprijzen via haar exportagentschap AWEX, de tegenhanger van Flanders Investment and Trade. In een informatiebrief van februari noemde AWEX de goedkeuring van CETA door het Europees Parlement immers nog "uitstekend nieuws voor onze exporterende bedrijven, zeker voor de kmo's".

"Zij zullen voortaan zonder douaneheffingen kunnen exporteren naar Canada, zullen toegang hebben tot federale en regionale Canadese openbare aanbestedingen en zullen genieten van een substantiële verlaging van de reglementaire obstakels", prees het Waalse exportagentschap.

MR-oppositielid Virginie Defrang-Firket vroeg Waals minister van Economie Jean-Claude Marcourt dinsdag in het parlement naar die schijnbare paradox, waarbij Wallonië tegelijk CETA bedreigt én promoot. Voor Marcourt "blijft AWEX volledig in zijn rol wanneer het exporteerders informeert over de zakenkansen die voortvloeien uit handelsakkoorden onderhandeld of gesloten door de Europese Unie".