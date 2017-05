Magnette: 'De PS komt haar beloftes na'

Of het nu gaat om Caterpillar, CETA, de strijd tegen de besparingswoede of zelfs het Publifin-schandaal, de PS komt haar beloftes na. Dat heeft Waals minister-president Paul Magnette verklaard tijdens zijn 1 meitoespraak in Charleroi. "In tijden waar de verleiding van simplismen groot is, moet je tonen dat een andere wereld mogelijk is, maar ook dat waar we verantwoordelijkheid dragen, wij het verschil maken en onze engagementen nakomen", stelde Magnette.

De Waalse regeringsleider verwees naar de overname van de Caterpillar-site in Gosselies, maar ook naar de manier waarop zijn regering zich verzette tegen het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada. "Ik besefte niet dat de strijd zo moeilijk zou zijn, maar wat doet het een plezier te zien hoe ons klein gewest, fier en vrij, in heel Europa als voorbeeld wordt genomen tegen een model van wilde mondialisering, omdat het zijn beloftes nakomt".

Hij verwees ook naar het verzet tegen de besparingsdrift "die Europa ons probeert op te leggen via de regering van MR en N-VA". Hij gaf toe dat Wallonië een begrotingstekort heeft, "maar dat is een investeringsdeficit voor het algemeen welzijn".

Publifin

Magnette herhaalde zijn belofte om het kijk- en luistergeld af te schaffen. "Ik weet nog niet hoe, want het kost 100 miljoen euro, maar we doen het omdat we onze beloftes nakomen".

Magnette ging ook het Publifin-schandaal niet uit de weg. Hij benadrukte de maatregelen die zijn regering zal nemen rond goed bestuur. Magnette had het daarbij over de "lenteschoonmaak". Hij noemde de uitwijzingen uit de PS van André Gilles en Stéphane Moureau - die centraal staan in het schandaal - noodzakelijk. "We kunnen niet voortleven met het imago van een aantal mensen die publieke middelen hebben gebruikt om hun zakken te vullen. Zonder die uitwijzingen zouden tientallen, honderden onder ons de partij hebben verlaten. Als socialisten moeten we nog meer het voorbeeld geven dan anderen".

In Luik, waar het schandaal bij de intercommunale zijn roots kent, verdedigden de socialisten vooral het openbaar economisch initiatief. "Vergis je niet in de hevigheid van de reacties op de ontoelaatbare fouten. Het is vooral het openbaar initiatief dat geviseerd word", waarschuwde Waals minister van Economie Jean-Claude Marcourt. "Wij socialisten, en wellicht meer nog in Luik, zijn meer dan ooit gehecht aan het publiek industrieel initiatief en we zullen dat concept, dat onmisbaar is voor onze economie, blijven verdedigen".

De voorzitter van het ABVV in Luik-Hoei-Borgworm, Francis Gomez, had nog een forse sneer naar de MR in petto. "Collaborateurs van de fascistische en racistische zaak van de N-VA", klonk het.