Ludo Bekkers Kunst- en fotografierecensent Opinie

'Mag een persfotograaf ook eens sentimenteel zijn?'

In het Belgisch fotolandschap is Michiel Hendryckx niet zozeer een buitenbeentje dan wel een haast klassiek gedreven en bedreven kunstenaar die los staat van tendensen of modeverschijnselen, schrijft Ludo Bekkers.