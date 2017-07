Mag een parlementslid ook buiten het parlement ongestraft zijn mening geven?

Vorige week liep kamerlid Dirk Van der Maelen (SP.A) misnoegd weg uit 'zijn' onderzoekscommissie Kazachgate. De strakke timing die hem door de meerderheid wordt opgelegd is in zijn ogen onwerkbaar. Maar hij wordt op meer manieren gedwarsboomd, vertelt hij in een interview met Knack, dat woensdag verschijnt. Die dag buigt de onderzoekscommissie zich aan het begin van de zitting over een tweet van voorzitter Dirk Van der Maelen. Die retweette onlangs een filmpje van de nieuwssite Apache, tot ongenoegen van de MR. De meerderheidspartijen beschuldigden Van der Maelen al vanaf zijn aantreden als voorzitter van een al te politieke invulling van zijn rol.

Delen Is het niet net de plicht van een parlementslid om aan het maatschappelijke debat deel te nemen?

'Voormalig Antwerps procureur-generaal Yves Liégeois had me aan het einde van zijn hoorzitting gevraagd om op mijn Twitter-account een retweet van de nieuwssite Apache weg te halen -een link naar een filmpje waarin Stijn Meuris toelichting geeft', zegt Van der Maelen. 'Weghalen? Ik denk er niet aan. Damien Thiéry van de MR heeft er spel van gemaakt: hij eiste dat onze experts een onderzoek deden naar de tweet.'

De resultaten van dat onderzoek worden woensdag (5 juli) in de commissie besproken. Van der Maelen: 'Experte Christine Matray, oud-raadsheer bij het Hof van Cassatie, heeft een rapport geschreven dat in deze richting gaat: 'Een parlementslid mag in de uitoefening van zijn functie ook buiten de muren van het parlement stelling innemen.' Onze andere expert, Christian Behrendt van de Université libre de Bruxelles, voorgedragen door de MR, vindt dan weer dat de grondwettelijke bescherming alleen slaat op wat je in het parlement zegt. Dat is de klassieke interpretatie van de grondwet. Behrendt staat met die mening niet alleen. Er is echter ook een moderne school van grondwetspecialisten die de grondwet interpreteren in het licht van de huidige mediamaatschappij.'

Van der Maelen begrijpt de ophef niet, en ziet er enkele een manier in om zijn positie verder in diskrediet te brengen. 'Zou ik dan 's avonds in een tv-debat niet mogen herhalen wat ik eerder die dag in het parlement heb gezegd? Is het niet net de plicht van een parlementslid om aan het maatschappelijke debat deel te nemen? Je wordt toch niet doofstom zodra je dit gebouw verlaat?'

De discussie is ook van belang voor commissielid Georges Gilkinet (Ecolo) die -net als Van der Maelen- door de Belgisch-Oezbeekse miljardair Patokh Chodiev is gedagvaard omwille van uitspraken in het kader van Kazachgate.