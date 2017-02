Mag een minister liegen? N-VA: 'Realiteit is onderhevig aan interpretatie'

'Geachte parlementsleden: mag het, liegen in uw naam?' Die vraag stelde Bart Eeckhout, opiniërend hoofdredacteur van De Morgen, luidop in zijn editoriaal . De aanleiding was een uitspraak van Vlaams minister Liesbeth Homans. Zij kwam onder vuur te liggen door uitlatingen over gelijkekansencentrum UNIA, maar liet zich ook ontvallen dat '47 procent van de erkende vluchtelingen niet kan lezen of schrijven' - in realiteit gaat het om 17 procent. Enkele weken terug stond Homans al in het oog van de storm toen ze met een nieuwe studie over de armoede in Vlaanderen haar beleid bewierookte, terwijl zowat alle specialisten het erover eens leken dat haar beleid niets te maken had met de bewuste cijfers.

