Lutgen wijst overheveling onderwijs naar gewesten van de hand

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) pleitte een aantal dagen geleden voor een Brussels onderwijspact. Volgens hem vereist de situatie van de Brusselse jeugd dat er meer een beleid op maat gevoerd kan worden. De minister-president kondigde aan dat dit thema een belangrijke as in zijn discours voor de komende jaren wordt.

Op de steun van Lutgen hoeft Vervoort niet te rekenen. 'We moeten stoppen met dat debat over de overheveling van het onderwijs naar de gewesten, dat heeft geen zin', reageerde de cdH-voorzitter maandag. Onderwijs is in Franstalig België een bevoegdheid van de Franse gemeenschap, ook de Federatie Wallonië-Brussel genoemd.

Wel blijft onderwijs één van de domeinen die het cdH en zijn humanistisch project nauw aan het hart ligt en waarover de partij het debat wil aangaan. Het cdH organiseert de komende maanden in totaal vijf fora waarop de partij met inbreng van het verenigingsleven, de civiele samenleving en betrokken spelers wil nadenken over belangrijke thema's. Het doel moet erin bestaan om projecten op lange termijn te verdedigen, en 'scheldpartijen' en 'de steeds grotere kloof tussen links en rechts' te overstijgen, aldus Lutgen.

Naast onderwijs is de toekomst van de sociale zekerheid zo'n thema, meent Lutgen. Die wordt volgens de cdH-voorzitter ondermijnd door de huidige federale meerderheid. Lutgen maakt zich sterk dat het humanistische project van zijn partij nog steeds zin heeft. Zo haalt hij uit naar de geplande woonstbetredingen bij mensen die migranten opvangen die een bevel hebben gekregen het grondgebied te verlaten. 'We zullen volop tegenwind geven tegen dit project dat raakt aan de fundamentele vrijheden.'